Criollo Eduardo Garay asciende a primer lugar de torneo de tenis de playa en Brasil

CIUDAD MCY.– El venezolano Eduardo Garay conquistó el ITF BT100 de Tenis de Playa en Cascavel, Brasil, junto al local Matheus Yuji, tras imponerse en la final con parciales de 6-3 y 6-3 a los brasileños Bruno Alcántara y Ricardo Santo.

‎Garay y Yuji ya habían formado una dupla exitosa pocos días antes en el ITF BT200 que se disputó del 21 al 23 de agosto en Toledo Paraná, Brasil, donde también levantaron el trofeo.

En la final de ese torneo superaron a los brasileños Giovanni Nomelini y Rodrigo Schaefer por 6-4 y 6-2, lo que significó el primer título de categoría BT200 de Garay en tierras brasileñas.

El tenis playista venezolano cerró agosto con dos títulos consecutivos en torneos internacionales.

‎‎RETO PANAMERICANO

‎‎Los recientes resultados también impulsan al portugueseño en el ranking nacional de la Federación Venezolana de Tenis (FVT), donde ocupa actualmente la tercera posición.

‎‎Garay se posiciona debajo de Ramón Guédez, segundo del escalafón nacional; y de Carlos Vigon, líder de la clasificación.

Tras sus dos títulos consecutivos en Brasil, el próximo compromiso internacional del jugador criollo tiene previsto participar en el Campeonato Panamericano de Tenis Playa 2026, que se disputará del 24 al 27 de septiembre, y se celebrará en Cuiabá, Brasil, donde unirá fuerzas con su compatriota Carlos Da Silva.

FUENTE: MINDEPORTE

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