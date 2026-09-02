Ciclismo venezolano afina ruta hacia los Juegos Suramericanos y Parapanamericanos

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Ciclismo llevará a cabo, a partir de este miércoles 2 de agosto, dos campeonatos nacionales en paralelo en el estado Trujillo, con el propósito de evaluar el desempeño de las delegaciones que representarán al país en los próximos eventos multideportivos internacionales: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y los Parapanamericanos de Lima 2027.

CALIBRACIÓN DE NIVEL

Como parte de la preparación de la selección élite y juvenil, los pedalistas participarán en un chequeo técnico durante el Campeonato Nacional de Ruta, previsto en la ciudad de Valera entre el 3 y el 6 de septiembre.

En esta competencia participarán 60 pedalistas de 22 estados del país y destacan las delegaciones de Táchira, Mérida, Distrito Capital, Miranda, Lara y Carabobo, entidades con amplia tradición en el ciclismo nacional. La justa servirá como termómetro competitivo, a solo 14 días de la exigente cita en suelo argentino programada entre el 15 y el 18 de septiembre.

SUMAR PUNTOS

En el ámbito del ciclismo adaptado, el reto estará en sumar la mayor cantidad de puntos en el ranking de naciones de la Unión Ciclista Internacional (UCI), requisito indispensable en el proceso de clasificación de los representantes venezolanos con vista a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para esta competencia están confirmadas las inscripciones de paraciclistas adultos y juveniles provenientes de los estados Barinas, Caracas, Lara, Miranda, Táchira, Trujillo y Zulia.

La cita nacional del deporte adaptado se desarrollará entre el 2 y el 6 de septiembre, consolidándose como un espacio clave para medir el rendimiento y proyectar el crecimiento del ciclismo venezolano en el escenario internacional.

FUENTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE

FOTO: CORTESÍA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE