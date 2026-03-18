Cuadrantres de Paz alcanzaron una cobertura de 70% en todo el país

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció este martes que el país cuenta con el 70% de los Cuadrantes de Paz en los circuitos comunales y comunas del territorio nacional.

El anuncio lo realizó durante la adecuación de 261 Cuadrantes de Paz en el estado Guárico, dónde entregaron 65 patrullas, 522 motocicletas y 261 teléfono celulares para cualquier emergencia del pueblo guariqueño.

«Hoy estamos alcanzando el el 70% del territorio nacional con Cuadrantes de Paz, para garantizar la paz y seguridad del Pueblo. Esto forma parte del compromiso del compañero presidente Nicolás Maduro con el pueblo venezolano y su seguridad (…) Los Cuadrante de Paz hoy son de verdad la voluntad es importante, pero la seguridad debe tener los recursos y los medios para garantizarla», enfatizó Cabello desde San Juan de Los Morros.

Al respecto, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aseveró que no solo se trata de patrullas en la calle, sino una política de protección real que cubre la mayor parte del territorio nacional.

«La policía estadal tendrá su función y en la medida que nosotros podamos ir apoyando la dotación, vamos apoyando a la policía estadal y la as policías municipales. Pero esto tiene otro concepto, qué es la seguridad en el territorio, en lo local», puntualizó.

En otro ámbito, señaló que el avance de sistema de seguridad en el país avanza satisfactoriamente, a la vez que señaló que aún existen cuatro estados que aún trabajan con el número de emergencia 171 y deben ser actualizados para ingresar al Sistema Nacional 9-1-1lo cual permitirá conocer qué está pasando en cada comunidad del país.

«La prevención de la seguridad es fundamental para nosotros, ahora vamos a avanzar con las cámaras de seguridad. Ya arrancamos con este programa y pronto vendremos para Guárico», informó.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA