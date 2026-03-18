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Autoridades de la Universidad Nacional de las Ciencias evalúan desempeño académico

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PorRafael Velásquez

Mar 18, 2026

CIUDAD MCY.- La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram, informó acerca de una reunión de evaluación con el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.

‎Jiménez precisó que durante el encuentro se evaluó el «desempeño académico del primer semestre de esta casa de estudios, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros».

‎Asimismo, se conoció que se evaluó «el proceso de evaluación estudiantil y su participación en actividades científicas y tecnológicas, fundamentales para formar profesionales comprometidos con el desarrollo nacional».

‎»Hoy esta universidad cuenta con más de 1.800 estudiantes en carreras de vanguardia para fortalecer el desarrollo científico y productivo de la Patria (…) Seguiremos trabajando para fortalecer la formación académica y el progreso científico de Venezuela», señaló.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA 

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