Autoridades de la Universidad Nacional de las Ciencias evalúan desempeño académico

CIUDAD MCY.- La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram, informó acerca de una reunión de evaluación con el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.

‎Jiménez precisó que durante el encuentro se evaluó el «desempeño académico del primer semestre de esta casa de estudios, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros».

‎Asimismo, se conoció que se evaluó «el proceso de evaluación estudiantil y su participación en actividades científicas y tecnológicas, fundamentales para formar profesionales comprometidos con el desarrollo nacional».

‎»Hoy esta universidad cuenta con más de 1.800 estudiantes en carreras de vanguardia para fortalecer el desarrollo científico y productivo de la Patria (…) Seguiremos trabajando para fortalecer la formación académica y el progreso científico de Venezuela», señaló.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA