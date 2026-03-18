Autoridades de la Universidad Nacional de las Ciencias evalúan desempeño académico

CIUDAD MCY.- La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de su canal de Telegram, informó acerca de una reunión de evaluación con el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.
Jiménez precisó que durante el encuentro se evaluó el «desempeño académico del primer semestre de esta casa de estudios, creada por el presidente Nicolás Maduro Moros».
Asimismo, se conoció que se evaluó «el proceso de evaluación estudiantil y su participación en actividades científicas y tecnológicas, fundamentales para formar profesionales comprometidos con el desarrollo nacional».
»Hoy esta universidad cuenta con más de 1.800 estudiantes en carreras de vanguardia para fortalecer el desarrollo científico y productivo de la Patria (…) Seguiremos trabajando para fortalecer la formación académica y el progreso científico de Venezuela», señaló.
FUENTE: CON EL MAZO DANDO
FOTO: CORTESÍA