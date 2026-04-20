Cuadrillas de limpieza abordaron Canal del Cardiológico de Maracay 

Los equipos especializados, realizan arduas labores técnicas de dragado profundo, limpieza vegetal, remoción masiva de sedimentos acumulados y extracción de desechos sólidos

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones preventivas de limpieza en ríos, caños, quebradas y canales en todo el territorio aragüeño, enmarcadas en el Plan Pre-Lluvias, se realizó un abordaje integral en el canal pluvial de las instalaciones del Cardiológico de Maracay que conecta con las adyacencias del Hospital Central de Maracay.

Las labores enmarcadas en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, orientada a la consolidación de «Ciudades más Humanas y Servicios Públicos», tienen como objetivo central mitigar cualquier riesgo de inundaciones o afectaciones ante la inminente llegada del período de precipitaciones.

Las labores fueron ejecutadas de manera articulada por la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), Vías de Aragua, la Vicepresidencia de obras públicas y de la alcaldía del municipio Girardot.

‌‎Los equipos especializados, realizan arduas labores técnicas de dragado profundo, limpieza vegetal, remoción masiva de sedimentos acumulados y extracción de desechos sólidos, asimismo, se ejecuta el despeje y saneamiento de drenajes, alcantarillados.

Siguiendo las instrucciones de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, el secretario de la 2T, Rodolfo Ramírez; junto al presidente de Fundaragua, Edison Gutiérrez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, constataron cada acción de la jornada mediante un recorrido de supervisión y acompañamiento.

‘’Hoy estamos aquí, vamos a atender más de 2500 metros, en el que más de 150 trabajadores se encuentran desplegados realizando recolección de desechos sólidos, vegetales, dragados de río, dragados de canales, reafirmación de taluc» expresó el Secretario general de Servicios Públicos.

Además, la autoridad regional enfatizó que estos trabajos se vienen realizando de manera continua y simultánea en todo el territorio aragüeño.

«Estas jornadas iniciaron desde el mes de enero, nosotros nos adelantamos ante el período lluvioso, realizamos labores preventivas para mitigar riesgos en todos los caños, ríos, canales y quebradas de los municipios que se ven afectados mayormente ante el periodo de lluvias» señaló Rodolfo Ramírez.

Finalmente, las autoridades reiteraron que las maquinarias y las cuadrillas de mantenimiento no se detendrán y continuarán desplegadas durante los próximos días, reafirmando el compromiso de garantizar la seguridad, tranquilidad y bienestar de toda la colectividad aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA