Desde Aragua oposición democrática en favor de movilizarse contra las sanciones

Los voceros de las principales toldas opositoras de la Asamblea Nacional, enfatizaron que la decisión de sumarse a la llamada Peregrinación contra las Sanciones, responde a una postura firme y nacionalista en contra de las políticas de presión económica externa

CIUDAD MCY.- En la ciudad de Maracay, líderes del bloque parlamentario “Alianza Democrática” de la Asamblea Nacional (AN), formalizaron participar en la movilización nacional llamada «Gran Peregrinación por una Venezuela, Sin Sanciones y en Paz».

El pronunciamiento se realizó a través de una rueda de prensa donde estuvieron presentes el secretario General Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez; el secretario General Nacional de Avanzada Progresista (AP), Luis Augusto Romero; el directivo de Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Timoteo Zambrano y el representante del Primero Venezuela, Luis Parra, acompañados por otros parlamentarios y dirigentes regionales.

Durante la reunión, los voceros de las principales toldas opositoras de la Asamblea Nacional, enfatizaron que la decisión de sumarse a la llamada Peregrinación contra las Sanciones, responde a una postura firme y nacionalista en contra de las políticas de presión económica externa.

«Vamos a participar en estas jornadas de movilización para exigirle a una potencia extranjera que agredió nuestro país el pasado 3 de enero, que levante las sanciones, (…) estas sanciones terminan castigando a la gente, y esa es la razón por la cual esta oposición hoy levanta la voz y se suma al coro de venezolanos que pide, que exige, que reclama que todas esas medidas coercitivas unilaterales que además de ilegales, sean levantadas inmediatamente», afirmó Romero.

De acuerdo con lo expuesto por la dirigencia, estas medidas han profundizado la crisis social y económica afectando de manera directa la calidad de vida de todos los venezolanos independientemente de su postura política.

Por su parte, el líder acciondemocratista, Bernabé Gutiérrez, indicó que el recorrido, «ya correspondió al estado Aragua mañana estaremos en Carabobo y el miércoles en Yaracuy. Somos un partido demócrata y podemos unirnos todos para hacer fuerza y más en estos momentos en que Venezuela se encuentra dando inicio a otro momento, a otra realidad”.

Con este anuncio, la dirigencia democrática del Parlamento venezolano se desmarca de otros factores políticos extremos y reafirma su compromiso con la agenda de normalización del país, haciendo un llamado a la sociedad civil a acompañar las actividades previstas hasta el 1º de Mayo, en el marco de esta jornada nacional que busca primordialmente el cese de las sanciones para bienestar del pueblo venezolano.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CIUDAD MCY