Cuba felicita independencia de Venezuela y ratifica su solidaridad ante sismos

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Cuba envió un mensaje de felicitación al pueblo y las autoridades venezolanas a propósito de la conmemoración del 215 aniversario de la Declaración de la Independencia.

En su pronunciamiento oficial por la plataforma X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó los lazos históricos que unen a ambas repúblicas, al enaltecer la soberanía y la gesta libertadora que representa el 5 de julio para la nación Bolivariana.

Asimismo, la representación de la isla caribeña ratificó su invariable solidaridad con Venezuela, a fin de manifestar su firme voluntad de mantener y profundizar la cooperación bilateral entre ambos países. Este respaldo se hace especialmente extensivo para colaborar y brindar asistencia técnica y humanitaria ante las actuales circunstancias derivadas del doble sismo que afectó recientemente al pueblo venezolano.

FUENTE : EFE

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