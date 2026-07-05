Portugal decreta Luto Nacional en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela

CIUDAD MCY.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, decretó este domingo 5 de julio como Día de Luto Nacional en su país, en memoria de las víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, con especial énfasis en los ciudadanos portugueses y luso-descendientes afectados por la tragedia.

«Por la memoria de las víctimas de los sismos en Venezuela, en particular por los portugueses y luso-descendientes, decretamos Día de Luto Nacional el próximo domingo, 5 de julio. Acompañamos de forma muy cercana a nuestros equipos, y todos los trabajos en el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas», expresó Montenegro a través de sus canales oficiales y en su cuenta de X.

La decisión del gobierno portugués no es un acto protocolar sino el reflejo de un vínculo histórico y humano que une a ambos países desde hace décadas. Venezuela alberga una de las comunidades portuguesas más grandes del mundo fuera de la península ibérica, integrada en su mayoría por inmigrantes provenientes de la isla de Madeira y sus descendientes, quienes durante el siglo XX fueron actores fundamentales en el desarrollo económico y comercial del país.

Los portugueses contribuyeron de forma determinante al crecimiento del sector de construcción, el comercio, la gastronomía y la pequeña y mediana empresa venezolana, dejando una huella cultural profunda que ha sido adoptada y celebrada por la sociedad venezolana. Muchos de ellos eligieron a Venezuela como su patria definitiva, y sus hijos y nietos crecieron aquí, forjando una identidad que combina ambas herencias.

Entre las víctimas de los terremotos del 24 de junio figuran ciudadanos nacidos en Portugal y numerosos venezolanos de ascendencia portuguesa, lo que convierte esta tragedia en un duelo compartido entre dos naciones con raíces entrelazadas.

Contacto directo con Delcy Rodríguez

Montenegro mantuvo una conversación institucional con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien le transmitió el reconocimiento del Estado venezolano a las labores de asistencia técnica y humanitaria que Portugal ha desplegado en las zonas afectadas. En su mensaje público, el primer ministro agradeció expresamente las palabras recibidas: «Agradezco las palabras que acaban de transmitirme la presidenta Delcy Rodríguez de reconocimiento por la acción de Portugal y las condolencias del pueblo venezolano a las familias de las víctimas portuguesas.» Portugal, presente sobre el terreno

El primer ministro ratificó que las delegaciones diplomáticas y los equipos de rescate de Portugal permanecen activos y desplegados en Venezuela, en coordinación permanente con las autoridades venezolanas. Portugal forma parte de la respuesta internacional que, según los últimos balances, suma más de 33 países con equipos operativos en el país. FUENTE : AGENCIA

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