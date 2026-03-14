Cuba y China acuerdan elevar relaciones bilaterales a niveles superiores

CIUDAD MCY.- Los cancilleres de Cuba y China reafirmaron sus nexos estratégicos y enfatizaron la necesidad de defender la soberanía, la paz y el Derecho Internacional ante las crecientes tensiones globales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de la República Popular China, Wang Yi, en la que ratificaron la voluntad de elevar los vínculos bilaterales a niveles superiores.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller cubano destacó la importancia de implementar los consensos alcanzados previamente por los presidentes Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel.

Rodríguez Parrilla expresó su agradecimiento por los ofrecimientos de ayuda, así como por los pronunciamientos de apoyo y solidaridad de la nación asiática. Según el diplomático, estos gestos «revalidan el carácter especial de los lazos históricos entre ambos países socialistas».

Durante el intercambio, ambos cancilleres analizaron la actual coyuntura regional e internacional, enfatizando la urgencia de defender la paz, el Derecho Internacional y la soberanía de los pueblos.

Este acercamiento con Beijing se suma a la intensa agenda diplomática de la isla. Durante la jornada Rodríguez también conversó telefónicamente con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien transmitió el firme apoyo de Moscú al pueblo cubano.

En dicho diálogo, Lavrov reafirmó el respaldo resuelto de la Federación de Rusia a la defensa de la soberanía estatal y al derecho de la mayor de las Antillas a elegir su propio camino de desarrollo. Asimismo, Moscú reiteró su rechazo a las políticas de presión económica y política que el Gobierno de Estados Unidos ejerce contra la isla.

El fortalecimiento de estas alianzas estratégicas ocurre en un contexto de recrudecimiento de las medidas coercitivas por parte de la Casa Blanca.

El pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rubricó una orden ejecutiva que califica a Cuba como una supuesta «amenaza inusual y extraordinaria». Esta medida faculta a Washington para imponer aranceles y sanciones a bienes procedentes de terceros países que suministren petróleo a la nación caribeña, en un intento por asfixiar la economía de la isla.

Ante este escenario, Cuba continúa consolidando su red de alianzas con potencias globales que abogan por un mundo multipolar y el respeto a la autodeterminación.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA