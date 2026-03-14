Presidenta Sheinbaum asegura que trabaja para reducir privilegios en el Gobierno

CIUDAD MCY.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que cuenta con una ruta alternativa (que ella llama “Plan B”) para cambiar varias cosas del sistema electoral del país, sobre todo aquellas relacionadas con presupuestos altos y elecciones muy costosas.

“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE. Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios y esencialmente el principio juarista de la austeridad republicana: que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.

Se pudo conocer que días pasados fue aprobada en el Congreso una iniciativa de Sheinbaum con la que se prohibieron las pensiones millonarias a exfuncionarios del Gobierno federal, ya que había personas que recibían mensualmente pensiones que iban de los 100 mil pesos mensuales (unos cinco mil 800 dólares) al millón de pesos (60 mil dólares).

FUENTE:VTV

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