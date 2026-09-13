Cumbre BRICS fortalece alianza estratégica y consolida nuevo sistema de pagos digitales

CIUDAD MCY.- Durante la Cumbre BRICS 2026, las naciones integrantes acordaron la implementación de un innovador sistema de intercambio comercial sustentado en pagos digitales. La iniciativa busca consolidar el uso de las divisas locales para la liquidación de transacciones transfronterizas, para reducir la exposición a las fluctuaciones cambiarias externas.

El consenso alcanzado por los jefes de Estado apunta a blindar las cadenas de suministro regionales y elevar los niveles de seguridad alimentaria en el Sur Global. Asimismo, la hoja de ruta contempla acelerar la transferencia tecnológica y dinamizar la inversión en proyectos de energía limpia e infraestructura estratégica.

El fortalecimiento del bloque emergente ofrece a los países en desarrollo mecanismos pragmáticos para diversificar sus opciones de financiamiento internacional. A través de la interconexión de las plataformas de pago nacionales, las economías del grupo procuran disminuir los costos de intermediación y optimizar los tiempos de liquidación mercantil.

Por su parte, el Nuevo Banco de Desarrollo mantiene la ejecución de su plan operativo enfocado en otorgar créditos directos en monedas nacionales. La institución crediticia prioriza la asignación de recursos para obras de saneamiento básico, transporte sustentable y transición energética en las naciones miembros.

FUENTE: VTV

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