INTT desplegará operativos especiales de trámites en cinco estados del país

CIUDAD MCY.- Para garantizar la atención directa y eficiente a los usuarios, el personal del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) iniciará la próxima semana una serie de operativos especiales de trámites vehiculares en diversas comunidades de los estados Bolívar, Zulia, Lara, Aragua y Guárico.

A través de estas jornadas móviles, los ciudadanos podrán gestionar de manera ágil sus documentos vehiculares, sin necesidad de trasladarse a las oficinas principales.

El cronograma de atención se desarrollará de esta manera: en el municipio Caroní del estado Bolívar el día 15 de septiembre en la Sala de Autogobierno El Tamarindo, Sector Alta Vista, parroquia Universidad. Asimismo, el 17 de septiembre se realizará el operativo en la Sala de Autogobierno Salto Ángel, Comuna Cerro Roberto, UD 245 Alta Vista, parroquia Universidad, y el 22 de septiembre en el Centro de Puerto Ordaz, Edificio Ferrocasa, Parque Cachamay.

Mientras tanto, la atención en el municipio La Guajira del estado Zulia se efectuará el 16 de septiembre en Sinamaica, Auditorio del Liceo Carmen Ferrer Ortiz. Simultáneamente, en el municipio Urdaneta del estado Aragua se desplegará el operativo en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Igualmente, en el municipio Iribarren del estado Lara se desarrollará la jornada el 15 de septiembre en el Peaje El Cardenalito de la parroquia Santa Rosa, y el 17 de septiembre en la Comunidad Guayumare.

En el estado Guárico, la atención será el 16 de septiembre en el Terminal de Pasajeros, Sector Rivero del municipio Félix Ribas. El 17 de septiembre las jornadas serán en la Base de Misiones Juan Germán Roscio Nieves, Comunidad San Francisco de Tiznados, municipio Ortiz y en el sector El Medano del municipio Pedro Zaraza.

FUENTE: INTT

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