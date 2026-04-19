Dakota Ferrer vivió retorno triunfal

CIUDAD MCY.- La primera medallista de oro por Venezuela en la edición de los Juegos Suramericanos Juveniles Panamá 2026, Dakota Ferrer, tuvo un recibimiento triunfal este sábado con la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, familiares y compañeros de equipo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

La tenismesista encabezó el arribó de la delegación de la disciplina que cerró su participación el pasado viernes.

ALEGRÍA INESPERADA

Para la joven sensación de la disciplina en el país, la sorpresa a su llegada a Maiquetía fue inesperada y gratificante por la impresión de encontrar a sus familiares, amigos y a las autoridades deportivas quienes la recibieron en un caluroso abrazo.

Ferrer partió a la justa el pasado viernes con el peso del pabellón tricolor en sus hombros por ser una de las abanderadas de la selección venezolana, responsabilidad que le dio un impulso extra para ir por el oro.

«Cuando me enteré que era la abanderada sentí un poco de presión, sin embargo, sabía que tenía que dar el ejemplo, lograr lo mejor que podía para inspirar a los atletas que competirían después de mí en otras disciplinas. Aunque para algunos existe la creencia de que los abanderados al final no ganan medallas, en mi caso esto me alentó a ganar”, confesó con seguridad.

Sobre su vuelta a la patria, bajó del avión llena de lágrima e incertidumbre, porque auguraba que estaría íngrima y sola en el aeropuerto.

“Pensé que no vendrían a recibirme y luego que vi a mi tía, al ministro Franklin Cardillo, a todos, se me puso el corazón chiquito. Gracias a ellos logré este objetivo, una medalla de oro más para el país”, expresó Ferrer.

NADA IMPOSIBLE

La vara de eventos para Ferrer se elevará para el último semestre del año, cuando enfrentará los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, programados del 30 de octubre al 13 de noviembre.

“Dakar 2026 es la meta. El tenis de mesa venezolano ya tiene asignado dos cupos, y con los resultados que he obtenido podría ser una de las jugadoras que representen al país en estas olimpiadas de menores”, afirmó la flamante campeona sobre lo que sería la cita de mayor nivel en su historial deportivo.

“No hay nada imposible, y menos para Dakota”, aseguró refiriéndose a ella misma sobre la posibilidad de ocupar un lugar en el podio en la justa africana de octubre.

“Debo aumentar mi disciplina, el cumplimiento de mis entrenamientos y recuperarme de las lesiones”, explicó.

RESULTADO INSPIRADOR

La comitiva de alto nivel que encabezó el encuentro estuvo liderada por el ministro de Deporte, Franklin Cardillo, quien dedicó palabras de apoyo y agradecimiento a la heroína del tenis de mesa.

“Dakota Ferrer sirve de inspiración a todos los jóvenes de nuestro país que quieren ser como ella, a todos los niños que están iniciándose en el tenis de mesa”, destacó el responsable de la cartera deportiva.

El ministro Cardillo recalcó que esta cosecha es producto del trabajo articulado entre las asociaciones, federaciones y el Ministerio de Deporte para recuperar los sitiales de honor en el concierto internacional deportivo.

“Los triunfos de Dakota Ferrer en el tenis de mesa y Mía Garcés, la primera en la historia de nuestro país que gana un campeonato suramericano de la gimnasia artística en un evento multidisciplinario, habla muy bien de todo el trabajo que estamos realizando en el país, con un sistema competitivo en funcionamiento permanentemente y que comienza a dar sus frutos en cada una de las disciplinas”, explicó el ministro Cardillo.

La delegación de tenis de mesa fue la primera avanzada que retornó al país tras medirse en la justa regional panameña.

Este domingo está programada la salida de otra avanzada de atletas que entrará en acción en la segunda semana de competencias.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA