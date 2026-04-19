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Selección de Fútbol de Venezuela clasificó al Mundial Sub 17 a

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PorRafael Velásquez

Abr 19, 2026

CIUDAD MCY.- La selección de Fútbol de Venezuela se impuso 1 a 0 ante Bolivia en el partido por el séptimo lugar del Sudamericano Sub-17 en Paraguay, resultado que definía el último cupo para el clasificatorio del Mundial de la Conmebol que se realizará en Qatar.

El único tanto del compromiso llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Andy Saavedra capitalizó un pelotazo largo que encontró mal posicionada a la defensa rival.

El arquero boliviano Fabián Borda salió con dudas y a destiempo, un error que fue determinante en el desenlace del encuentro.

Luege del gol, Bolivia intentó reaccionar, pero careció de claridad y profundidad en ataque. La Vinotinto, por su parte, supo administrar la ventaja y controlar el ritmo del partido, para neutralizar la ofensiva de la selección “Verde”.

Con este resultado, Venezuela clasifica por tercera vez consecutiva al Mundial Sub-17.

FUENTE: MEDIOS INTERNACIONALES

FOTO:CORTESÍA

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Por Rafael Velásquez

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