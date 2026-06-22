De la Espriella logra la victoria presidencial en Colombia

CIUDUDAD MCY.- La segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, contó con una participación en ascenso de 5,54 puntos con respecto a la primera vuelta. En esta oportunidad Abelardo de la Espriella lideró el preconteo, con el 99,8 %, superando al candidato Iván Cepeda.

El aspirante ultraderechista obtuvo el 49,65% de los votos frente al 48,7% del candidato de la izquierda con el 99,7%. De esta forma, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo de votos.

El abogado logró la victoria, por menos de un punto de diferencia, lo que corresponde a menos de 250.000 votos. Ante este resultado, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que se debe esperar a los resultados del escrutinio en su totalidad “No se puede proclamar ningún presidente, tranquilidad entre la ciudadanía” escribió.

La jornada transcurrió en normalidad, aunque el Ministerio del Interior recibió en esta segunda vuelta, más de 2.600 denuncias y quejas por delitos electorales. Previamente, al ejercer su derecho, De la Espriella resaltó la importancia de la jornada, al manifestar que “Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra Patria y el porvenir de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de millones de colombianos, vamos a ganar esta batalla democrática”, dijo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA