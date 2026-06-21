Temperaturas récord, alertas y cancelaciones por la ola de calor que abrasa a Europa

CIUDAD MCY.– El Gobierno francés convocó a una reunión de emergencia este sábado debido al pronóstico de temperaturas extremas, que se agravarán a inicios de la próxima semana a escala continental.

El verano apenas comienza oficialmente en Europa, pero los termómetros ya están registrando mediciones extremas debido a la primera ola de calor estival de 2026, que dejará temperaturas máximas en torno a los 40 ºC en capitales como Madrid o París y cercanas a los 35 ºC en Berlín, Roma, Lisboa o Londres.

El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, afirmó que los efectos a corto plazo sobre el crecimiento eran «algo ambiguos», citando la reducción de la productividad como el aumento del consumo de energía, aunque advirtió que a mediano plazo las olas de calor socavan la actividad económica.

El Ministerio de Salud francés emitió un comunicado para recordar las medidas de prevención ante episodios de altas temperaturas, como cerrar las persianas y ventanas durante el día, consumir comidas frescas y equilibradas en cantidades suficientes, evitar el alcohol, mantenerse en un lugar fresco, beber agua o mojarse el cuerpo.

Noches tórridas en la península ibérica

Una docena de comunidades autónomas en España se encuentra desde el jueves en alerta por altas temperaturas, a la espera de que los termómetros suban más a partir del sábado, hasta los 40 ºC en algunos puntos.

El calor no dará tregua al caer el sol, ya que se esperan noches tropicales —termómetros no inferiores a los 20 ºC— e incluso tórridas —no inferiores a los 25 ºC— en zonas del centro, sur, valle del Ebro, Baleares y el litoral mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET) advirtió el sábado de un «nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables».

Las temperaturas comenzarán a bajar a partir del jueves 25 «en buena parte del territorio, pero permanecerán muy altas en el Cantábrico, este peninsular y Baleares», señala la nota de AEMET.

FUENTE : AGENCIA

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