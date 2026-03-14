Debaten Ley de Igualdad de Género en el municipio Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco jurídico que protege y empodera a las ciudadanas, las instalaciones del Instituto Municipal de Atención a la Mujer en el municipio Francisco Linares Alcántara sirvieron de escenario para la Consulta Pública de la Ley de Igualdad de Mujeres.

El encuentro contó con la participación estratégica de legisladores del Concejo Legislativo del Estado Aragua (CLEBA), concejales del municipio, representantes de los cuerpos de seguridad del estado y el personal administrativo de la Alcaldía de Linares Alcántara, quienes unieron criterios para robustecer este instrumento legal.

Durante la jornada, se debatieron los artículos clave que buscan garantizar la equidad de género en los espacios laborales, políticos y sociales. La consulta permitió que los cuerpos de seguridad aportaran su visión técnica sobre los protocolos de atención y protección, asegurando que la ley no solo sea un documento teórico, sino una herramienta ejecutable en la práctica diaria.

«Esta consulta es un paso histórico para el municipio. No solo estamos leyendo una ley, la estamos construyendo desde la base, escuchando a quienes atienden el día a día de nuestras mujeres», destacó la legisladora Anny Ramírez.

El personal del IMAMFLA y los funcionarios administrativos resaltaron la importancia de territorializar las políticas de igualdad, permitiendo que las particularidades de las comunidades de Francisco Linares Alcántara queden reflejadas en el texto final que se elevará ante el parlamento regional.

Con este debate, el municipio Francisco Linares Alcántara reafirma su compromiso de ser vanguardia en la defensa de los derechos humanos y el bienestar integral de la mujer aragüeña.

PRENSA ALCALDÍA DE FLA

FOTOS: CORTESÍA