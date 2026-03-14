Ave Pavita fue rescatada en el Herri Pittier

El ejemplar fue hallado con signos de afectación tras los recientes incendios forestales que han azotado diversos sectores del pulmón vegetal de Aragua

CIUDAD MCY.– En un esfuerzo continuo por preservar la fauna silvestre de la región, la noche del viernes 13 de marzo el equipo multidisciplinario de Ecosocialismo hizo el rescate de un ave nocturna conocida como «Pavita», esta ha sido víctima de los recientes incendios forestales que afectan al parque Nacional Henri Pittier.

La Pavita fue trasladada al Zoológico de Las Delicias de Maracay donde recibirá atención medica veterinaria y posteriormente será regresada a su entorno natural cuando las condiciones del hábitat sean seguras.

Armando Machado, jefe de biodiversidad biológica manifestó que por segunda vez consecutiva el equipo de Ecosocialismo rescató un ejemplar que fue afectada por contingencia ambiental.

«Informamos a toda la comunidad aragüeña que hoy por segunda vez consecutiva, nos encontramos en el zoológico de las Delicias, haciendo entrega de los animalitos que vamos consiguiendo, ellos han sido víctimas de los incendios forestales. En este caso es una especie de rapaz nocturna conocida como Pavita que está ingresando a esta hora para recibir atención inmediata», constató Machado.

Este operativo reafirma el compromiso del multidisciplinario equipo de rescate en la protección de la fauna silvestre que hace vida en nuestro pulmón vegetal.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA