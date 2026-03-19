Decretado el 17 de marzo como «Día Nacional del Béisbol Venezolano».

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el 17 de marzo como Día Nacional del Béisbol Venezolano; en homenaje a las estrellas del béisbol que marcaron una extraordinaria historia en la página del deporte venezolano.

«Quiero felicitar a la Organización de las Grandes Ligas por este evento, esta Mundial de Béisbol 2026, a la cual Venezuela accede por primera vez en la historia», puntualizó la Mandataria Encargada.

Rodríguez también subrayó que en la final del Mundial de Béisbol 2026, cada quien «se puso la franela y dio lo mejor de sí por su país».

La jefa de Estado encargada manifestó que el béisbol, como cualquier otro deporte, tiene significados especiales; porque «donde hay un deporte, hay un niño, un joven lejos de la violencia, como lo hay en cada niño del sistema de orquesta «Simón Bolívar», en un violín, en un cuatro, en percusión».

Por otra parte, añadió que en esta Copa 2026 participaron 20 países; a los que envió sus felicitaciones; agregando un cordial saludo al equipo de los Estados Unidos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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