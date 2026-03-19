Presidenta encargada juramenta nuevas a autoridades del Gabinete Ejecutivo

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, juramentó este jueves a las nuevas autoridades del Gabinete Ejecutivo que fueron designadas para los ministerios de Defensa, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica y Educación Universitaria, así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia de Honor Presidencial.

“Juran ustedes frente al pueblo de Venezuela, frente al legado histórico de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, frente a la memoria de nuestros héroes, heroínas, frente a los mártires de Venezuela. Juran ustedes cumplir sus deberes y responsabilidades en las carteras que hoy están asumiendo, como venezolanos y venezolanas de bien”, dijo durante el acto desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

“Juran ustedes lealtad absoluta a esta Constitución y lealtad absoluta a la República, lealtad absoluta al pueblo de Venezuela. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestra Patria y hacer respetar las facultades que se les están otorgando el día de hoy por la felicidad de nuestro pueblo”, agregó.

Este miércoles, la dignataria nombró al general en jefe Gustavo González López al frente del Ministerio para la Defensa; al general de división Henry Navas Rumbos en la Guardia de Honor Presidencial y a Germán Gómez Lárez en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Además de Jorge Márquez a cargo del Ministerio de Hábitat y Vivienda; Rolando Alcalá en Energía Eléctrica; Jacqueline Faría en Transporte; Carlos Alexis Castillo en el Ministerio para el Proceso Social de Trabajo; Ana María Sanjuán frente a Educación Universitaria; y a Raúl Cazal en Cultura.

Mientras que Juan José Ramírez asume la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

FUENTE AVN

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