Defensoría del Pueblo acuerda intercambio permanente con el Programa para la Paz

CIUDAD MCY.- La Defensoría del Pueblo acordó establecer un intercambio permanente con las autoridades del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, a fin de mantener la coordinación de puntos de vistas y experiencias a propósito del avance de la agenda de diálogo en el país.

La información fue ofrecida tras el encuentro este viernes entre la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y el coordinador del programa, Ernesto Villegas, quienes revisaron el recorrido de la iniciativa del Programa por la paz al instalar mesas de trabajo con distintos sectores.

La Defensoría, por su parte, anunció que facilitará un enlace permanente para que se potencie el trabajo entre ambas instancias, se mantenga articulado y consolidar una ruta para la paz y desarrollar acciones que contribuyen al diálogo y la reconciliación nacional.

“Tiene que haber acuerdos, tiene que haber esas alarmas tempranas y la Defensoría quiere actuar no solo de manera de reacción, sino tal vez de prevención, de conversar, pero tiene que haber orden, tiene que haber reglas”, explicó la defensora al considerar que la participación de su despacho está a la orden del pueblo para cooperare en esta agenda de diálogo con todos los sectores del país.

De acuerdo al reporte de La Noticia, de Venezolana de Televisión (VTV), durante este encuentro del Programa para la Paz y la Defensoría del Pueblo, abordaron distintos temas en el ámbito político, social y económico para fomentar la paz, el respeto y la tolerancia. Además, ambas instituciones venezolanas revisaron los avances en el camino de la unidad nacional y el encuentro como espacio para solucionar las diferencias políticas, fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político en todas sus dimensiones.

Ernesto Villegas señaló que no se trata de ignorar ni acabar con “una varita mágica” los conflictos, sino que al analizarlos a través de este programa, se han roto “esas burbujas y hemos empezado a escuchar de manera activa desde nuestras diferencias a una Venezuela profunda”.

Comentó que, tal como ha dicho el presidente de Fedecámaras, en la Venezuela de hoy “no se puede tener una mirada binaria. Tenemos que tener necesariamente una mirada no binaria de los conflictos que caracterizan a su pueblo”.

Ambas personalidades coincidieron en que el Estado venezolano reafirma su voluntad de construir un destino común, mediante el reconocimiento mutuo y la justicia social, e invitaron a todos los sectores de buena voluntad, sumarse a este esfuerzo por la paz definitiva.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA