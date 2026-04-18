Jóvenes parlamentarios suscriben acuerdo amistad y cooperación Venezuela-Belarús

CIUDAD MCY.-Jóvenes parlamentarios de Venezuela y Belarús suscribieron este viernes un acuerdo de amistad y cooperación, informó la diputada América Pérez, quien detalló que este paso permite fortalecer la diplomacia solidaria entre las nuevas generaciones de ambos cuerpos legislativos.

Pérez lidera la delegación de la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela que se encuentran en Belarús. Destacó la importancia de este encuentro como parte de la estrategia internacional que ejerce el Poder Legislativo venezolano, informó nota de la Asamblea Nacional (AN), en su sitio web.

La parlamentaria reiteró que, en el inicio de este camino de cooperación, se han encontrado aliados fundamentales que se integran al ejercicio de la labor parlamentaria bajo una perspectiva juvenil.

Por parte de la Asamblea Nacional de Belarús, cuyo sistema es bicameral, el acuerdo fue suscrito por los jóvenes de la Cámara de Representantes y del Consejo de la República.

La representante venezolana añadió que la firma del acuerdo con los jóvenes de la Cámara de Representantes de esa nación plantea una agenda de trabajo conjunta en los ámbitos cultural y humanitario, además de promover un intercambio constante de experiencias en la labor legislativa de ambos países.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA