Definido Plan de Articulación Social para atención en las comunidades

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de profundizar la atención directa en las comunidades, se llevó a cabo una reunión de trabajo de alto nivel en la que se definió el nuevo Plan de Articulación Social con las Comunas para brindar bienestar social a todo el territorio nacional.

La iniciativa contempla el despliegue inmediato de equipos técnicos y sociales en todo el territorio nacional que tendrán la tarea de abordar de manera prioritaria las necesidades específicas de los distintos circuitos comunales del país.

La actividad contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, así como viceministros y presidentes de los entes adscritos a este despacho sectorial, así como de representantes del ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

​»Nuestra meta es llegar a todos los rincones para brindar máxima atención y lograr la estabilización de los servicios en consonancia con las instrucciones emitidas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez», mencionó Ramírez.

FUENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

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