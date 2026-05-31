Equipo económico del Gobierno venezolano sostuvo reunión con el FMI

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de normalización de las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la comunidad financiera internacional, el equipo económico del Ejecutivo Nacional se reunió este sábado con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional y su equipo para el Hemisferio Occidental. El encuentro fue calificado como productivo; en él se conversó sobre los próximos pasos de la agenda, así como sobre mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos de la República para acompañar la recuperación económica del país.

Durante la reunión, en la sede del FMI en la ciudad de Washington, los representantes del equipo económico venezolano señalaron que Venezuela ha iniciado una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y apertura, sustentada en el esfuerzo del pueblo venezolano y en una visión clara de crecimiento. En ese sentido, ratificaron el firme compromiso del Ejecutivo Nacional con fortalecer las capacidades productivas de la nación y generar mayores oportunidades para todos los venezolanos.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de avanzar sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la cooperación constructiva. Señalaron que el trabajo continuará para consolidar el renacimiento económico de Venezuela y traducir su enorme potencial en prosperidad, bienestar y progreso para el pueblo.

El encuentro forma parte de las acciones desplegadas por el Ejecutivo Nacional para restablecer los vínculos con los organismos multilaterales, luego de más de una década de sanciones y bloqueo financiero que buscan asfixiar la economía venezolana.

Con este tipo de acercamientos, se ratifica la disposición al diálogo y a la cooperación internacional, con independencia y autodeterminación. El renacer económico de Venezuela es una realidad, y el Gobierno nacional trabaja para que ese renacimiento se traduzca en felicidad concreta para cada familia venezolana.

FUENTE: MIPPCI

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