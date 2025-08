Delcy Rodríguez: Hoy Bolívar nos convoca más que nunca a consolidar la unión de nuestros países

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, felicitó este miércoles al presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, y a su pueblo por la fundación de hace dos siglos de su República. «Hoy Bolívar nos convoca más que nunca a consolidar la unión de nuestros países», dijo.

«Para los hijos de Bolívar, hoy es un día de celebración, felicitamos al presidente Arce y a su pueblo, por la fundación hace dos siglos de Bolivia. Cuando decimos que corre sangren antiimperialista, anticolonialista, no es un discurso, tu ves ahí que el pueblo venezolano es internacionalista, que hace dos siglos hombres y mujeres venezolanas, hayan cruzado la frontera para ir al altiplano de Perú a liberar su provincias del colonialismo español, deja enseñanza a nuestros pueblos», señaló Rodríguez durante el acto por la conmemoración del Bicentenario de Bolivia 1825-2025 que se realiza en el Panteón Nacional.

En ese contexto, destacó que «hoy Bolívar nos convoca más que nunca a consolidar la unión de nuestros países, a sobre todo mantenernos firmes en la defensa de la independencia de la soberanía, de no dejarnos imponer por el imperio algún mandato que no sea el mandato de la soberanía popular; que no sea el mandato de nuestro pueblo».

«Celebramos todas las fechas de nuestra historia, porque cuando decimos que hay bastante historia aquí en Venezuela, es por el significado que tienen nuestro libertador Simón Bolívar y Antonio José de Sucre», dijo.

Asimismo, advirtió que «hoy la independencia sigue siendo amenazada por los mismos factores oligárquicos, que buscan aniquilar nuestro gentilicio y pretender ocupar nuestros territorios».

«La misma verdad histórica y con esa misma verdad levantamos las banderas los libertadores y celebramos la fundación de Bolivia hace dos siglos», concluyó.

