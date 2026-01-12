Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció 116 nuevas excarcelaciones

CUIDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó la concreción de 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, que se suman a las 187 otorgadas durante diciembre de 2025. Las medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos vinculados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación.

Según el comunicado oficial, estas actuaciones forman parte de la revisión integral de causas iniciada por el presidente Nicolás Maduro y que continúa bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El proceso se desarrolla en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz, y se mantendrá de manera permanente en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.

El Estado venezolano reafirmó su fortaleza institucional y el compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía, con medidas que contribuyen a consolidar la paz de todo el pueblo.

A continuación, el comunicado íntegro:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular para el SERVICIO PENITENCIARIO

COMUNICADO OFICIAL

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informa que, como resultado del trabajo articulado con los órganos que integran el Sistema de Justicia, en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025. Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación.

Estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la Presidenta Encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz. Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.

El Estado venezolano reafirma así su fortaleza institucional y el compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía, con medidas que contribuyan a consolidar la paz de todo el pueblo venezolano.

Caracas, 12 de enero de 2026

FUENTE AVN | FOTO REFERENCIAL