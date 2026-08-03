Delcy Rodríguez: Nuestro mayor objetivo es devolverle una vivienda a las familias

CIUDAD MCY.- “Nuestro mayor objetivo en este momento, como equipo de Gobierno, es brindar felicidad a quienes fueron terriblemente afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio”, así lo resaltó la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante la entrega de nuevas viviendas en Fuerte Tiuna, Caracas.

Durante su alocución, Rodríguez precisó que la meta gubernamental es entregar cuatro mil viviendas para el mes de diciembre, lo que favorecerá a igual número de familias. «Sepan que no están solos; hay un Gobierno nacional, regional y local que trabaja unido y en coordinación para que todos puedan tener viviendas», enfatizó.

Asimismo, informó que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura se encuentra desplegada en la revisión y limpieza de terrenos para la ejecución de nuevos proyectos habitacionales, adicionales a las cuatro mil soluciones pautadas para el mes de diciembre.

LEY DE ARRENDAMIENTO

En relación con la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional (AN), la jefa de Estado señaló que esta normativa establece una relación equilibrada de «ganar-ganar» entre arrendadores y arrendatarios.

«Esta ley permite que muchas viviendas que permanecían fuera del mercado puedan incorporarse de manera equitativa», explicó tras agradecer a los diputados por darle celeridad a esta normativa en medio de la contingencia nacional.

Estimó además que unas 400 familias se beneficiarán directamente con este marco legal, el cual facilitará el acceso al mercado inmobiliario de alquiler tras la emergencia derivada de los eventos sísmicos.

FUENTE: VTV

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