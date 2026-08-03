Expertos estadounidenses y autoridades venezolanas evalúan la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar

La Embajada de los EEUU. en Caracas destacó que la evaluación técnica es esencial para la recuperación económica nacional, integrada en el plan de tres fases liderado por el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio

CIUDAD MCY.- El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, en conjunto con expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU., realizaron este domingo un diagnóstico técnico a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar con el objetivo de definir una ruta de modernización del sistema eléctrico nacional.

A través de una publicación compartida en redes sociales por la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, se destacó que la evaluación fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Departamento de Estado, el Ministerio de Energía Eléctrica de y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Asimismo, indicó que el diagnóstico técnico contribuye a la recuperación económica de Venezuela, enmarcada en el plan de tres fases presentado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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