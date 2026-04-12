Delcy Rodríguez pide al pueblo no olvidar sucesos de abril del 2002

CIUDAD MCY.- A 24 años del golpe de Estado de abril del 2002, la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, realizó una exhortación a la población venezolana a no olvidar el «zarpazo a la democracia» llevado a cabo por sectores de la oposición venezolana.

Estas declaraciones las ofreció durante una alocución, en donde destacó que los eventos de aquel abril marcaron un precedente sobre las ambiciones del fascismo y su desprecio por la voluntad popular.

En este sentido, Rodríguez añadió que la memoria histórica es la principal herramienta para evitar la repetición de escenarios de violencia y desestabilización.

Más adelante sostuvo: “Hace 24 años, las élites de este país, bajo el mando de intereses imperiales, intentaron borrar de un plumazo los derechos de un pueblo que decidió ser libre», afirmó la jefa de Estado encargada, al tiempo que recordó el papel de los medios de comunicación y las cúpulas empresariales en la ruptura del hilo constitucional contra Hugo Chávez.

Rodríguez, concluyó advirtiendo que las corrientes fascistas que encabezaron el golpe de 2002 no han desaparecido, sino que han mutado en nuevas formas de agresión contra la Patria. En este sentido, hizo un llamado de alerta a las fuerzas populares y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a mantenerse en alerta permanente y unidad nacional para neutralizar cualquier intento de socavar la paz social y la institucionalidad del país.

FUENTE: CIUDAD CCS

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