Presidenta (E): Democracia Venezolana se consolida desde los territorios»: tras jornada de atención en Cotiza

CIUDAD MCY.- El Poder Popular organizado en cada uno de los territorios de nuestro país es la garantía del bienestar y la paz de la nación, tal y como lo aseguró la presidenta (E), Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado este domingo 12 de abril en sus redes sociales.

“Nuestra democracia se consolida desde los territorios, donde la organización comunitaria asegura el bienestar colectivo. Seguimos fortaleciendo el Poder Popular y la protección social; avanzando en favor de la felicidad de los venezolanos”, escribió.

El mensaje se enmarca en la visita que realizó este sábado a la Comuna María Matilde Liendo, ubicada en Cotiza, Caracas, donde el Gobierno nacional realizó un despliegue de atención integral a sus habitantes.

“Conversamos con emprendedores y recorrimos los espacios que garantizan distribución de alimentos, salud, recreación y servicios esenciales. (…) Seguimos fortaleciendo el Poder Popular y la protección social; avanzando en favor de la felicidad de los venezolanos”, relató la mandataria.

FUENTE: LA IGUANA

FOTO: CORTESIA