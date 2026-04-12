Jorge Rodriguez: Venezuela avanza en un marco legal soberano para atraer inversiones extranjeras

El presidente del Parlamento reveló que empresas como Repsol han enviado propuestas para la Ley de Hidrocarburos

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela para el diálogo político, Jorge Rodríguez, ofreció declaraciones clave sobre el proceso de modernización legislativa en materia energética y la naturaleza de las conversaciones con actores internacionales y sectores económicos.

Aseguró que «ni una sola vez, ni un solo funcionario de los Estados Unidos nos ha dicho: ‘mire, aprueben la ley tal, tal día’, porque además eso, eso sería violatorio de esta Constitución».

«Lo digo con absoluto conocimiento, porque el encargado del tema del diálogo político por parte del chavismo soy yo. Nada hasta ahora, ni una sola vez nos han dicho: ‘tal día deben hacer esta cosa o tal otro día deben hacer esta otra cosa’, de forma prístina», dijo.

​»Y claro que puede haber sugerencias y las ha habido, y nosotros no tenemos ningún tipo de complejo; no solamente de los estadounidenses o de las empresas estadounidenses», agregó el presidente del Parlamento en entrevista para el diario El País de España.

Reveló que empresas como Repsol han enviado propuestas para la Ley de Hidrocarburos. «Las leímos, y algunos de los que ellos decían tenían razón», admitió, destacando que no existen complejos para escuchar al sector privado siempre que sea en beneficio nacional.

«Repsol mandó su sugerencia para la Ley de Hidrocarburos y las leímos, y algunos de los que ellos decían tenían razón.

​Y nadie va a venir a poner su dinero si no tiene las suficientes garantías y no tiene el suficiente basamento legal y económico y financiero para que pueda atraer su dinero», detalló.

Rodríguez concluyó que el objetivo es construir un marco legal que sea «atractivo, seguro y, sobre todo, profundamente venezolano».

«Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos por detrás de todos los otros productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversión extranjera. ¿Y quién iba a venir solamente con las buenas intenciones a invertir en Venezuela?», aseveró.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA