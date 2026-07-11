Delcy Rodríguez: Trabajamos sin descanso para dar respuestas concretas a nuestro pueblo

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó: «Día y noche trabajamos sin descanso para dar respuestas concretas a nuestro pueblo afectado por el evento sísmico».

A su vez, indicó a través de su canal oficial de Telegram que anunciaron nuevas medidas para atender a cada familia. Entre ellas destacan el Registro Único de Vivienda en los campamentos transitorios que comienza este sábado y la creación de un fondo para apoyar a las juntas de condominio en la reparación de los edificios afectados.

Asimismo, activarán créditos hipotecarios con subsidios de hasta el 80% y pondrán en marcha las Ciudades del Emprendimiento dentro de estos campamentos transitorios para ayudar a las personas que se encuentran alojadas.

“Cada una de estas medidas tiene un propósito: acompañar, proteger y abrir el camino hacia la recuperación. Abrazamos la esperanza, porque Venezuela renacerá con trabajo, solidaridad y la firmeza de su pueblo”, escribió la presidenta.

FUENTE:VTV

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