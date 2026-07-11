Gobierno nacional ha localizado varios terrenos para construir ciudades antisísmicas

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, integrante de la comisión del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Evaluación de Habitabilidad tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en el país, dio a conocer que el Gobierno nacional trabaja aceleradamente en la búsqueda de terrenos para el plan de construcción de ciudades antisísmicas.

Durante una rueda de prensa nacional e internacional, destacó que se realizó un sobrevuelo en La Guaira y se han encontrado 40 terrenos en Catia la Mar, casco histórico de La Guaira, Naiguatá, Osma, Chuspa y se han localizado terrenos no tan cerca de la costa que permitirán agilizar este plan maestro que se ha dispuesto en el Ejecutivo nacional para la construcción de nuevas viviendas. “No se trata de espacios para depositar gente, sino de hábitat que tengan canchas, escuelas, centros comerciales, para el desarrollo integral de la población”.

Destacó que son 584 mil metros cuadrados de terrenos ya localizados, que van a permitir la construcción de viviendas dignas. “Se están haciendo los estudios geológicos y de suelo para determinar qué construcción se puede hacer; eso sí, no podremos hacer edificaciones grandes”, detalló.

Rodríguez detalló que estos terrenos —ubicados en zonas planas, al pie de la montaña o en mesetas aptas para aplanamiento permitirá avanzar en la construcción de nuevas viviendas tanto en La Guaira como en otras regiones del país.

El Estado Mayor mantiene despliegues técnicos y evaluaciones de suelo para definir la capacidad estructural de cada área y acelerar la planificación habitacional en las zonas priorizadas.

FUENTE: VTV

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