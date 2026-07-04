Delcy Rodríguez visitó a Hernán Gil y agradeció a equipos que participaron en su rescate

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó al ciudadano Hernán Gil, quien fue rescatado con vida de entre los escombros del Centro Comercial Galerías Playa Grande, en el estado La Guaira, y destacó el trabajo en conjunto de los equipos que participaron en la operación de salvamento.

A través de sus redes sociales, la mandataria encargada expresó: «Abracé un milagro: el señor Hernán Gil», al referirse al encuentro que sostuvo con el sobreviviente durante su recuperación.

Asimismo, manifestó que verlo con vida le recordó que «cuando la solidaridad, la fe y el compromiso se unen, la esperanza siempre encuentra un camino».

La presidenta encargada agradeció la participación de la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, las brigadas de Chile, Estados Unidos, El Salvador, México y Portugal, así como de los rescatistas venezolanos, Protección Civil y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Hernán Gil agradeció a un rescatista chileno

Durante su hospitalización, Hernán Gil envió un mensaje de agradecimiento al rescatista chileno Vicente, a quien reconoció por acompañarlo y transmitirle fortaleza mientras permanecía atrapado bajo la estructura colapsada.

El sobreviviente destacó el apoyo recibido durante los días que permaneció bajo los escombros, antes de ser rescatado por los equipos desplegados en La Guaira.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA