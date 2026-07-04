Fabiana Blanco tras sobrevivir al doble sismo: La sonrisa nunca se va a apagar

CIUDAD MCY.- “La sonrisa nunca se va a apagar”, fue el mensaje que dio Fabiana Blanco, quien es sobreviviente del doble sismo que se registró el pasado 24 de junio en el país.

La adolescente de 12 años se convirtió en un símbolo de esperanza al ser rescatada con una sonrisa. La menor sobrevivió siete horas atrapada bajo una estructura colapsada en La Guaira, el estado más afectado por el evento sísmico.

El operativo de salvamento requirió complejas maniobras manuales implementadas por especialistas nacionales e internacionales, quienes trabajaron milimétricamente para evitar nuevos derrumbes mientras se comunicaban con ella.

Tras la liberación, el parte médico oficial constató que la niña solo presentaba heridas leves, principalmente lesiones superficiales en una rodilla y un pie.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA