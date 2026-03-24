Delegación diplomática venezolana viajará a Washington para formalizar relaciones

CIUDAD MCY.- Esta semana partirá a la ciudad de Washington, Estados Unidos, la delegación diplomática venezolana del Gobierno nacional, que asumirá el inicio de las relaciones entre Venezuela y el país norteamericano, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de diálogos formales.

“Quiero que de mi parte y en nombre del Gobierno de Venezuela ratifiquen y se lleven la idea cierta de que esta es nuestra disposición. Y esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogos diplomáticos y políticos entre los dos gobiernos”, apuntó la presidenta encargada Delcy Rodrgiuez

Es importante resaltar que, estas relaciones se producen en el desarrollo de un encuentro con inversionistas y cámaras empresariales, donde se destacó la importancia de transitar de un modelo de “licencias temporales”, como las otorgadas a empresas como Chevron, hacia un sistema de seguridad jurídica permanente que brinde certidumbre a las inversiones a corto, mediano y largo plazo.

FUENTE: VTV

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