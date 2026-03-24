Presidenta (E) lideró encuentro con inversionistas nacionales e internacionales

CIUDAD MCY. –La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este martes 24 de marzo un encuentro con inversionistas nacionales e internacionales en el Palacio de Miraflores, esto con el objetivo de impulsar los motores de la Agenda Económica Bolivariana.

En ese sentido, ratificó para quienes crean que es un buen momento para invertir en el país, que tienen garantías políticas, legales, estabilidad y tranquilidad para desarrollar su inversión ampliamente.

Es importante destacar que en este encuentro están representantes de empresas ligadas al sector energía, electrónica, servicios y transporte; en aras de garantizar y robustecer la Primera Transformación de la Ley Orgánica del Plan de la Patria, que está orientada al desarrollo del país.

Asimismo, Venezuela abre sus puertas a las inversiones extranjeras, para generar así la participación por medio de empresas mixtas, en diversas áreas como la energética, minera, industrial y comercial, en beneficio del pueblo venezolano.

MINERALES VENEZOLANOS SE CONVIERTEN EN ESPACIO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

“Venezuela tiene una de las reservas de oro más grandes del planeta, además de la bauxita, diamantes, que sin duda se convierte en espacio para la inversión y para el desarrollo, que tiene un impacto también en el crecimiento de la economía nacional”, resaltó la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez.

En este sentido, señaló que: “Por eso me contenta mucho que ustedes puedan tener encuentros con los empresarios venezolanos, porque me permite que sepan que aquí hay cámaras empresariales por sectores y que ustedes pueden hablar con sus homólogos en el país y puedan tener alianzas”.

Asimismo, afirmó que esto contribuye al impulso de la economía, a la industria nacional y a los sectores productivos venezolanos.

Esto forma parte los entornos económicos y financieros, e indica cómo se puede avanzar con unas relaciones que “no estén sujetas a la idea del político circunstancial, sino que pueda haber edificaciones muy formalizadas en las cuales nosotros construyamos relaciones bilaterales, relaciones de cooperación y de encuentro”.

CESE DE SANCIONES CONTRA VENEZUELA OFRECERÁ SEGURIDAD A LOS INVERSIONISTAS

Venezuela solo podrá ofrecer seguridad financiera a los inversionistas con el cese total de todas las sanciones que Estados Unidos aplica contra la nación bolivariana. Al respecto, la presidenta (E), Delcy Rodríguez, solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que retire dichas medidas coercitivas unilaterales.

“Lo hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que lo necesita— que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía”, declaró Rodríguez.

La mandataria (E) argumentó que una licencia comercial no ofrece la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo; lo cual ejemplificó con el caso de la petrolera estadounidense Chevron, a la cual Washington le activaba y retiraba la licencia de manera intermitente.

Por ende, Rodríguez elevó la necesidad de que ambos gobiernos laboren para crear condiciones favorables para el desarrollo de las inversiones en el país a corto, a mediano y largo plazo.

“Por eso hablo de construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, una agenda de cooperación clara”, extendió, además de enfatizar la urgencia de establecer ambientes legales y jurídicos sólidos de ambos países.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA