Delegación venezolana debate en China potencialidades turísticas de las ZEE

CIUDAD MCY.– Para consolidar alianzas y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo turístico, una delegación venezolana arribó a la ciudad china de Sanya, como parte de la agenda oficial del Seminario Bilateral para la Gestión Turística de Venezuela, en la República Popular China. Los participantes refuerzan conocimientos para elevar los estándares de las cinco Zonas Económicas Especiales de Venezuela: Nueva Esparta, la Península de Paraguaná, Puerto Cabello, La Guaira y la Isla La Tortuga.

Sanya, ubicada en la isla de Hainan y conocida como el «Hawái de China», destaca por su clima tropical, sus paisajes paradisíacos y su desarrollo como Zona Económica Especial (ZEE).

Este modelo la consolida como un destino líder en turismo de compras, al albergar centros comerciales libres de impuestos y hoteles de clase mundial, orientados al bienestar, el turismo médico y el ocio de alta gama.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), son espacios geográficos delimitados por los Estados que ofrecen condiciones comerciales, fiscales y aduaneras más flexibles. Su objetivo es atraer inversión extranjera, impulsar la diversificación productiva, generar empleo y fomentar el desarrollo tecnológico e industrial.

FUENTE: VTV

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