Venezolanos respaldan gestión de Delcy Rodríguez: Hinterlaces

CIUDAD MCY.- La gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tiene una valoración favorable del 64 por ciento, de acuerdo con un estudio realizado por Hinterlaces.

El estudio, realizado en mayo, indica que atributos como liderazgo, resolución de problemas, economía y lucha contra la corrupción son las claves en la imagen la mandataria encargada.

Otro punto que revela el sondeo es la conexión y sintonía, reflejada en un 70 por ciento. El dato más alto destaca que la mayoría de la población percibe un conocimiento real y profundo acerca de los problemas del país.

Asimismo el 67 por ciento arroja una percepción muy favorable sobre las medidas aplicadas para mejorar y estabilizar la economía.

En cuento a la lucha contra la corrupción, es avalada por un 67 por ciento de los encuestados, con sustento en en “la firmeza” y «mano dura» en materia de transparencia.

El ítem Eficiencia y Capacidad se presenta con un 65 – 66 por ciento. Allí se valida tanto su capacidad gerencial como su destreza para resolver los conflictos nacionales. Asimismo, el 64 por ciento considera en que se están ejecutando los cambios estructurales que Venezuela necesita.

En la publicación emitida por la empresa de sondeo «no solo percibe una gestión técnicamente eficiente y con autoridad frente a flagelos como la corrupción, sino que respalda el rumbo socioeconómico del Gobierno, con una base de legitimidad y confianza popular reflejada en el 64 por ciento».

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA