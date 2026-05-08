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Dólar se cotiza en Bs. 499,86 y el euro en Bs. 588,09

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PorRafael Velásquez

May 8, 2026

CIUDAD MCY.-Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este viernes 8 de mayo en Bs. 499,86, mientras que el euro se estima en Bs.588,09; de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 73,49; la lira turca en Bs. 11,04 y el rublo en Bs. 6,70.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del jueves 7 de mayo de 2026.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA

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