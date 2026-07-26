Departamento de Estado celebra salida de Venezuela de la CPI

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Estados Unidos celebró la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó para intensificar sus críticas contra el organismo, al que calificó de «corrupto, sin valor y carente de credibilidad».

En un comunicado, el Departamento de Estado respaldó la postura anunciada por la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos impulsados por Washington para “desmantelar” la Corte.

La administración estadounidense reiteró su rechazo a la CPI y llamó a otros países a seguir el ejemplo de Venezuela y abandonar el tribunal, cuya actuación ha sido cuestionada por Washington en reiteradas ocasiones.

FUENTE : AGENCIA

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