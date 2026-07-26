Francia evacúa a más de 220.000 personas por expansión de incendios en Gironda

CIUDAD MCY.- Las autoridades del departamento de Gironda informaron que más de 220.000 personas han sido evacuadas en el suroeste de Francia debido a la propagación de incendios forestales, además de ordenar la salida de otros 55.000 residentes de las afueras de Burdeos durante la noche del sábado.

Los incendios han afectado al menos 42.000 hectáreas en Gironda, así como generar interrupciones en el transporte ferroviario. La operadora SNCF suspendió el tráfico hacia el sur de Burdeos, además de detener los servicios con destino a Arcachón y Morcenx por solicitud de la prefectura, reseñó Xinhua.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que cerca de 98.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en todo el país en lo que va de 2026, además de indicar que la cifra representa un récord histórico para Francia.

El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia solicitó la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, así como apoyo adicional para enfrentar la expansión de los focos activos en distintas regiones del territorio.

FUENTE: AGENCIA

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