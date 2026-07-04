Deportistas y equipos nacionales e internacionales materializan su solidaridad con Venezuela

CIUDAD MCY.- En clara demostración del amor y compromiso con el pueblo venezolano, deportistas, artistas y clubes profesionales internacionales se movilizan para llevar las donaciones a los centros de acopios logísticos, así como dar aportes económicos a las familias afectadas por los fuertes sismos acontecidos el 24 de junio, el cual produjo graves daños en varios estados del país.

Tal es el caso del manager de los Navegantes del Magallanes, el puertorriqueño Yadier Molina, quien se trasladó hasta La Guaira a acompañar y dar aliento a su amigo Eliezer Alfonzo en las labores de rescate de sus familiares.

Junto con su fundación, Yadier Molina, el Gobierno de Puerto Rico, artistas y deportistas hicieron una recolecta de ayuda humanitaria para Venezuela. “Aquí estamos recogiendo la ayuda de parte del Gobierno de Puerto Rico y de parte de la fundación, muchas gracias a la gente que apoyó a Raúl Rodríguez, Julio, Héctor El Bambino, Jowell, que hicieron todo esto posible”, indicó en un video en sus redes sociales.

Los Cachorros de Chicago, a través de su fundación Chicago Cubs Charities, anunciaron que donarán 50 mil dólares a la causa, además de que efectuarán una recolecta entre los aficionados que deseen dar sus aportes en la serie que disputarán contra los Cardenales de San Luis desde el 3 hasta el 5 de julio.

De igual manera, los Astros de Houston organizaron una recolecta de 80 toneladas de alimentos e insumos para las víctimas de los fuertes eventos sísmicos, actividad en la que participaron José Altuve, Omar López, Javier Bracamonte y se le sumó Omar Vizquel para trasladar los donativos.

También, el futbolista profesional José “El Brujo” Martínez, desde el estado Zulia, trasladó sus donaciones a los centros de acopio, una vez revisado y autorizado el camión por las autoridades. “Vamos a poder ir a Caracas sin ningún tipo de problemas; le damos gracias a Dios y a todas las personas que pudieron ayudarnos en estos momentos y llevar esta mercancía de la mejor manera a Caracas, que es lo que más queremos”.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA