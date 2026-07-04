Richard Espinoza dedica su medalla de oro a Venezuela en los Juegos Parasuramericanos

CIUDAD MCY.- Durante la segunda edición de los Juegos Parasuramericanos en Valledupar 2026, Colombia, Richard Espinoza dejó el tricolor en alto al ganar la medalla de oro en la modalidad de paraciclismo de ruta, clase H3, tras detener el cronómetro en 1:04:22.

Este logro destaca porque el venezolano obtuvo la presea sin haber disputado la prueba de contrarreloj individual. De esta forma, Espinoza brindó alegría al país en medio de las adversidades, al dedicar esta victoria al pueblo venezolano y a las víctimas del pasado 24 de junio.

El atleta criollo expresó: «La primera medalla de nuestro país en estos Juegos Parasuramericanos se la dedico a todo el pueblo venezolano, así como a las víctimas del 24 de junio, y comunicarles que estamos aquí representando con mucho respeto y gallardía. Espero poder regalarles una alegría en esta situación, de la cual nos vamos a levantar. Dios bendiga a Venezuela».

Cabe destacar que el paraciclista tuvo una actuación dominante en el exigente recorrido de la vía Agustín Codazzi, en el sector La Palizada, donde demostró su jerarquía para otorgarle a Venezuela el primer título del certamen.

FUENTE : MINDEPORTE

FOTO : CORTESÍA