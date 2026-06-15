Descubren un extraño virus gigante que se reproduce como ningún otro conocido

CIUDAD MCY.- Un nuevo virus gigante que infecta amebas, bautizado como ‘furtivovirus’, podría ofrecer nuevas pistas sobre cómo estos microorganismos interactúan con sus células huésped y sobre su posible papel en la evolución de la vida, informó la Universidad de Ciencia de Tokio.

En un estudio publicado en el Journal of Virology, los investigadores aislaron el virus a partir de muestras de agua dulce recogidas en la ciudad japonesa de Kamakura y lo cultivaron con amebas de la especie ‘Vermamoeba vermiformis’.

Tras analizar su comportamiento con microscopía electrónica y secuenciación genética, determinaron que el genoma del furtivovirus tiene unas 560 mil bases y sigue una estrategia de replicación poco común.

A diferencia de otros virus gigantes emparentados, este nuevo virus rompe la membrana nuclear y produce nuevas partículas virales dentro del nucleoplasma, es decir, en el interior del núcleo. Esto lo distingue de otros casos conocidos, como el medusavirus, que se replica dentro de un núcleo intacto, o el ushikuvirus, que destruye el núcleo y actúa en el citoplasma.

Los científicos proponen crear una nueva familia, llamada ‘Maneviridae’, para agrupar al furtivovirus y a sus parientes más cercanos. Según los especialistas, este avance ayuda a comprender mejor la diversidad de los virus gigantes y su posible influencia en el origen del núcleo de las células eucariotas, una cuestión central en la biología evolutiva.

FUENTE : FRACES 24

FOTO : CORTESÍA