Donación sanguínea: acto silencioso que salva vidas

Genes editados, impresión 3D de órganos, Inteligencia Artificial empleada en diagnósticos, sin embargo, cuando la vida de un paciente pende de un hilo, se recurre a la sangre cedida voluntariamente

CIUDAD MCY.- Son las dos de la madrugada y una madre marca el cuarto número telefónico de su lista. Su hija está en quirófano y se requiere de dos unidades de sangre tipo O Negativo, el más escaso, el que solo tiene el siete por ciento de la población. El primero que llamó no puede. El segundo está de viaje. El tercero no sabe cuál es su tipo sanguíneo.

Y mientras espera que alguien conteste, esa madre aprende en tiempo real algo que nadie debería aprender así: que la sangre no se consigue con dinero, ni con influencias, ni con amor. Se consigue porque alguien, en algún momento de calma y de salud, decidió darla voluntariamente sin saber que ella existía. Esa noche, su hija sobrevivió. Pero no todas las historias terminan igual.

Cada 14 de junio, el mundo se detiene un instante para honrar a quienes hacen posible que esa historia termine bien.

Lo hace desde 2005, cuando la Asamblea Mundial de la Salud designó esta fecha en honor a Karl Landsteiner, el biólogo austríaco cuyo descubrimiento de los grupos sanguíneos A, B, O transformó la transfusión en un procedimiento científico y abrió la puerta a millones de vidas.

Antes de su descubrimiento, dar y recibir sangre de otro era humano era una apuesta a ciegas. Después, fue una ciencia. Hoy, sigue siendo una necesidad urgente que la tecnología, más avanzada del mundo, aun no ha logrado reemplazar.

UNA BOLSA, TRES VIDAS

Lo que esa madre buscaba desesperadamente a las dos de la mañana no era un líquido homogéneo: era la materia prima de tres tratamientos distintos.

Lo que pocos donantes saben es que su entrega no termina en un solo paciente. Cada unidad extraída (según estudios unos 450 mililitros) se fracciona por centrifugación en tres componentes: glóbulos rojos, con vida útil de entre 35 y 42 días en frío; plaquetas, que deben usarse en menos de una semana y requieren agitación constante para no coagularse; y plasma congelado, conservable hasta un año a 35 grados bajo cero.

Cada fracción atiende una utilidad distinta: los glóbulos rojos sostienen cirugías y anemias severas; las plaquetas son esenciales en leucemias y quimioterapias; el plasma cubre déficits de coagulación y hemorragias masivas. Una sola donación puede salvar tres vidas a la vez.

Antes de que cualquier componente llegue a un paciente, la unidad atraviesa un cribado obligatorio: grupo sanguíneo, factor RH y detección de VIH, hepatitis B y C, sífilis y HTLV. Si alguna prueba resulta reactiva, la unidad se descarta y el donante recibe orientación médica.

DAR TAMBIÉN ES RECIBIR

Existe un beneficio que raramente forma parte de la conversación sobre donación y que la ciencia ha documentado con claridad.

Al extraerse una unidad de sangre, el organismo detecta la disminución de glóbulos rojos y activa la médula ósea para producir células nuevas. Esas células jóvenes transportan oxígeno con mayor eficiencia que las “envejecidas” que reemplazaron.

El proceso contribuye además a reducir triglicéridos y equilibrar los niveles de hierro en sangre, con efectos positivos sobre el flujo sanguíneo y la salud cardiovascular sostenida en el tiempo.

A eso se suma que cada donación comienza con un chequeo obligatorio: presión arterial, hemoglobina, signos vitales.

Ese control convierte al donante habitual en alguien cuya salud está más vigilada que la del ciudadano promedio, facilitando la detección temprana de condiciones como anemia o hipertensión antes de que se vuelvan un problema mayor. Donar, en ese sentido, también es una forma de cuidarse.

MITOS Y REALIDADES

«Con tatuajes no puedo donar.» Falso. Solo se requiere esperar cuatro meses desde la realización del tatuaje o piercing, tiempo suficiente para descartar cualquier infección en período de ventana serológica.

«Los medicamentos me excluyen» En la mayoría de los casos, no. Analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos y ansiolíticos son compatibles con la donación. Ante la duda, el médico del centro de donación orienta antes de que el donante se autoexcluya.

«Donar me debilita» El volumen sanguíneo se recupera en 24 horas. Los glóbulos rojos se regeneran por completo en pocas semanas. El cuerpo está diseñado para eso.

«Donar engorda» No existe ninguna relación metabólica entre la donación y el aumento de peso.

¿Con qué frecuencia se puede donar? Los hombres, hasta cuatro veces al año. Las mujeres, tres. Siempre respetando intervalos de entre 60 y 90 días.

LO QUE NADIE PUEDE DARTE

Esa madre del relato ficción finalmente encontró a alguien. Un conocido de un conocido era tipo O Negativo, que llegó al hospital a las cuatro de la mañana sin haber dormido y sin pedir nada a cambio.

No conoce sus gustos ni la personalidad de la niña que estaba a la espera de su llegada. Probablemente nunca lo sabrá.

Eso es la donación de sangre en su forma más honesta: un acto que ocurre en silencio, sin audiencia, sin registro público, sin más recompensa que la de saber que alguien que no conoces tiene ahora la posibilidad de seguir viviendo.

Este 14 de junio, mientras el mundo celebra a los donantes, la pregunta que queda en el aire es simple y directa: si una persona te llamara este día y de casualidad coincides en la búsqueda ¿qué responderías?

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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