Designada Delia Torrealba como nueva Secretaria de Turismo del estado Aragua

​La funcionaria asume el cargo como Autoridad Única de Turismo con el objetivo de impulsar la actividad turística más allá de lo convencional y fortalecer la identidad regional

CIUDAD MCY.- Como parte de las estrategias enfocadas en el fortalecimiento del Plan de la Aragüeñidad, la Gobernación del estado Aragua anunció oficialmente el nombramiento de Delia Torrealba como nueva Secretaría de Turismo de la entidad.

​Esta importante designación busca potenciar el desarrollo y crecimiento del sector turístico del estado, teniendo como objetivo abrir las puertas hacia un turismo que vaya más allá de lo convencional, asumiéndolo como una verdadera bandera de identidad tanto a nivel regional como nacional, y destacando las inmensas bondades naturales, culturales e históricas de la región.

​Cabe destacar que Delia Torrealba actualmente también se encuentra al frente del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) en el estado Aragua.

Con este nuevo nombramiento en el Ejecutivo regional, pasa a consolidarse como la Autoridad Única de Turismo de la entidad, lo que permitirá unificar y articular los esfuerzos institucionales para lograr una gestión más eficiente en la promoción y desarrollo del sector.

​Finalmente, con estas incorporaciones estratégicas, la Gobernación del estado Aragua reafirma su firme compromiso de construir un equipo de trabajo sólido, altamente capacitado y con un profundo arraigo regional.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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