Gobernadora Joana Sánchez lideró mesa de trabajo económica desde Aragua Recicla

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El encuentro tuvo como objetivo central realizar un balance sobre la ruta planteada para garantizar la consolidación de la nueva economía local

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad, alineándose específicamente con la construcción de una economía diversificada, la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, sostuvo una mesa de trabajo con el equipo de gobierno responsable primera T “Transformación Económica”.

El encuentro, que se realizó en las instalaciones del Instituto Autónomo para el Reciclaje del estado Aragua (Aragua Recicla), tuvo como objetivo central realizar un balance de las acciones ejecutadas a nivel económico en la entidad.

Así lo dio a conocer la gobernadora Sánchez, a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social Instagram @johanitakenpo, donde informó al pueblo aragüeño de la jornada de trabajo.

“Siguiendo las orientaciones de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los responsables de la transformación económica para realizar un balance sobre la ruta que hemos planteado para garantizar la consolidación de nuestra nueva economía local”, reza el texto de la publicación.

RECORRIDO PRODUCTIVO

Durante la fructífera jornada de trabajo la máxima autoridad aragüeña, también realizó junto a las autoridades estadales un recorrido por la empresa verde que, más allá de ser una institución, se convierte en el epicentro de la transformación de desechos sólidos en nuevos productos o en materia prima.

La mandataria destacó el importante trabajo que desarrolla Aragua Recicla, en la contribución del medio ambiente.|

“En el Plan de la Aragüeñidad, nos hemos comprometido con la diversificación de la economía, y hoy queremos compartir con ustedes las instalaciones de Aragua Recicla. Esta empresa es un ejemplo brillante del potencial que tiene el aprovechamiento de residuos sólidos, como el plástico, transformándolos en nuevos productos útiles, como parques, mesas, sillas y vigas para la construcción en zonas costeras, entre otros”, cita la gobernadora Sánchez en su cuenta de Instagram.

Finalmente, con estas acciones la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, continúa trabajando junto a su equipo de gobierno en la consolidación de un estado productivo que impulse el desarrollo económico para el Buen Vivir de los aragüeños.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA GBA