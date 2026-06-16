Designado Nelson Rodríguez como ministro de Ecosocialismo y presidente de Inparques

CIUDAD MCY.- La presidenta (E), Delcy Rodríguez, anunció la designación de Nelson Rodríguez como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques).

Rodríguez es un profesional que cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, así como en las áreas de planificación estratégica, gestión de aprovechamiento forestal, protección y conservación del ambiente.

Con este nombramiento, el nuevo ministro asume la responsabilidad de desarrollar y fortalecer las políticas públicas para la protección de la Pachamama, además de la atención integral en la materia ambiental vigente.

Finalmente, la mandataria (E) expresó su agradecimiento a Freddy Ñáñez por la labor que realizó durante su período en la dirección de este Despacho.

FUENTE : AGENCIA

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