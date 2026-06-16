Gobierno nacional reactiva obras en la central hidroeléctrica Tocoma

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional anunció este lunes la reactivación formal de las obras civiles e ingenieriles en la Central Hidroeléctrica Tocoma, situada en el estado Bolívar. Esto, con el objetivo de estabilizar el suministro energético en el territorio nacional, optimizar la capacidad de transmisión hacia los diversos estados. Así como también reducir progresivamente los planes de administración de carga vigentes.

Es importante mencionar, que este paso se materializó tras la firma de un convenio técnico con la multinacional argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), con el propósito estratégico de finalizar este proyecto fundamental para el sector energético del país.

El plan integral contempla el montaje de 10 unidades generadoras, cuya puesta en marcha permitirá incorporar un total de 2.640 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Según el cronograma técnico establecido, la construcción y el acoplamiento tecnológico en la región de Guayana se ejecutarán por etapas. Todo esto, con un tiempo estimado de 14 a 19 meses para concluir las fases iniciales.

Por último, la gestión del proyecto está bajo la supervisión de las autoridades nacionales, quienes priorizaron la culminación de esta obra para asegurar el respaldo energético necesario ante la demanda actual. Con esta alianza, el Estado venezolano avanza en la ejecución de un cronograma diseñado para recuperar plenamente la capacidad operativa de la planta y garantizar la estabilidad del servicio a largo plazo.

FUENTE : AGENCIA

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